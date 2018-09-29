دفن فتاة روسية في قبر على هيئة هاتف أيفون .. فيديو

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يصور بعض المشاهد لقبر فريد من نوعه على شكل هاتف «أيفون» من الجيل السادس.



وقالت الفضائية، في التقرير أن صاحبة القبر هي الفتاة الروسية "ريتا شاميفا"، وقرر والدها نصب الشاهد على شكل "آيفون" بسبب عملها في مجال الهواتف الذكية آيفون.



وكان زوار مقبرة في مدينة أوفا الروسية تفاجأ بالعثور على هذا الشاهد الغريب.





