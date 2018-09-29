كوفريهات الكهرباء في السويس خطر يهدد الأهالي.. تنتظر قرار المحافظ

إشتكى المواطن "محمد عبدالله" أحد أبناء محافظة السويس، في رسالة بعث بها لـ«صدى البلد»، يشكو فيها من انتشار العديد من كوفريهات الكهرباء في شارع بنك مصر بحي السويس.



وقال في رسالته التي بعث بها لـ صدى البلد: «الإهمال في شوارعنا بقاله سنين.. كوفريهات الكهرباء منتشرة في شارع بنك مصر، ومفيش حد بيدخل علشان يحلها أو يشوف بديل عنها علشان حياة ولادنا اللي بتتعرض للخطر».



وتابع: «محيط الكوفريه اتحول لمقلب قمامة ومفيش حد بيرفع القمامة من الشارع.. ودا ممكن يؤدي لإشعال الحرائق في أي وقت».



وناشد رئيس محافظ السويس ورئيس حي السويس بضرورة التدخل لحل مشكلة تلك الكوفريهات، للحفاظ على حياة الأطفال، وقبل وقوع أي كارثة في المنطقة.



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