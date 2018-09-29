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رياضة

تشيلسي يتقدم على ليفربول ومحمد صلاح يهدر فرصة التعادل في الشوط الأول.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:22 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه فريق ليفربول الانجليزي متقدمًا بهدف نظيف بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي على استاد ستامفورد بريدج في إطار الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

وسجل هدف فريق تشيلسي الوحيد البلجيكي إيدين هازارد بالدقيقة 24.

وخلال المباراة أهدر المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول فرصة التعادل لفريقه، وذلك بالدقيقة 32، حيث إنه انفرد بالمرمى ولكن تأخر في تسديد الكرة.

وجاءت تشكيلة ليفربول في تلك المباراة تضم كلا من : اليسون بيكر - اليسكندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون - ايندرسون - هيندرسون - فنالدوم - جيمس ميلنر - محمد صلاح - فيرمينيو - ساديو ماني.

ويأتي فريق ليفربول الإنجليزي بالمركز الثاني برصيد 18 نقطة خلف فريق مانشستر سيتي الاول برصيد 19 نقطة.

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