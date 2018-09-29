ذوي الاحتياجات الخاصة بالوفد: توفير فرص عمل وتوصيل التموين للمنازل

قال محمد اسماعيل رئيس اللجنة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد، إن أهم أنشطة اللجنة هي التشغيل وقد استطاعت اللجنة توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص منذ تأسيس اللجنة عام 2015 لذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل وغير القادرين.



وأضاف "إسماعيل" في بيان له، أنه تم بإنشاء لجان نوعية داخل اللجنة أهمها لجنة الثقافة برئاسة إيهاب عطاالله ولجنة تكنولوجيا المعلومات والإعلام برئاسة محمد عبدالحميد ولجنة الإسكان والنقل والمواصلات برئاسة مصطفى عبدالهادي لمتابعة مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وقمنا بزيارة لسفارة البرازيل بالقاهرة التقينا خلالها مساعد أو السفير البرازيلي يوكا وتانابي وناقشنا جذب السياحة البرازيلية للقاهرة والإطلاع على وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في البرازيل للاستفادة من تجاربهم.



واستطرد: "توجهنا للاتحاد المصري لكرة القدم قبل تصفيات كأس العالم وطالبنا بتوفير مدرجات لذوي الاحتياجات الخاصة وأسسنا رابطة لتشجيع المنتخب الوطني من ذوي الاحتياجات الخاصة وتواصلنا مع وزارة التربية والتعليم حول مشاكل ذوي الإعاقة البصرية".



وقال إن اللجنة تواصلت مع وزارة التموين بهدف توصيل الدعم للأسر الأولى بالرعاية في أسرع وقت وفتح الباب لإقامة مشاريع لذوي الإعاقة في مجال التموين وإنشاء خط ساخن لذوي الإعاقة وكبار السن لتوصيل الخدمات التموينية في المنازل.