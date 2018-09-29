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منوعات

شاهد .. تسونامي إندونيسيا يمحو قرية صيد بالكامل

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن مخاوف محو قرية صيد بعيدة بالكامل بعد وقوع زلزال تسونامي المدمر بقوة 7.5 ريختر بإندونيسيا والذي راح ضحيته قرابة 384 شخصًا حتى الآن.


ويعيش أكثر من 600 ألف شخص في مدينة بالو الساحلية التي وقع بها التسونامي، حيث يوجد مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا، في الوقت الذي تكافح فيه وحدات الاستجابة للكوارث للوصول إلى بلدة الصيد القريبة دونجقالا.

وكان التسونامي المدمر مزق مدينة مدينة بالو الساحلية المطلة على المحيط الهادي يوم الجمعة الماضية، مسببًا حرائق ودمار بكافة المباني ، علاوة على وفاة 400 شخص وإصابة 540 آخرين .


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