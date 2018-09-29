مشاهد الدمار الكارثي وموجات تسونامي تجتاح جزيرة سولاويسي.. فيديو

عرضت قناة "يورو نيوز" فيديو مصورًا يرصد مأساوية الدمار الذى خلفه زلزال قوى ضرب جزيرة سولاويسى فى إندونيسيا مخلفًا مئات القتلى والجرحى.
وأضاف متحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث، أن عمال الإنقاذ مازالوا يحاولون الوصول إلى جميع زوايا المنطقة المنكوبة إلا أن حطام الأبنية وانقطاع الاتصالات يحول دون نجاحهم فى إتمام المهمة.
وتأثرت هذه المدينة بأمواج تسونامى بشكل كبير بسبب امتدادها حول خليج ضيق مما جعل ارتفاع منسوب المياه يتجاوز "ستة أمتار"، وقال مسئولون إن الكارثة الحقت أضرارًا بالعديد من المشافى وأدت إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات مما يعيق جهود عمليات البحث عن ناجين ونقل الجرحى إلى المستشفيات.