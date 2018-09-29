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رياضة

مشاركة ناديين بحريني وكويتي بالدوري السعودي.. لهذه الأسباب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي المحرق البحريني عبر ناصر بن حمد آل خليفة المسئول الأول عن الكرة البحرينية عن مشاركة النادى البحريني، بالإضافة إلى نادٍ كويتي آخر في الدوري السعودى الموسم القادم.

ناصر بن حمد آل خليفة عبر حسابه علي "أنستجرام" عن الأسباب الحقيقية التي أدت الموافقة على مشاركة نادي المحرق بالدوري السعودي.

منها منح فرصة للفريق البحريني للاحتكاك بخصوم أقوى وخوض مباريات بطولات خارجية بشكل مستمر، بالإضافة إلى رفع مستواه من أجل خدمة المنتخب.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة الكويتي اسم الفريق، الذي سيشارك في الموسم المقبل من الدوري السعودي، خلال الأيام القادمة.
مشاركة ناديين بحريني وكويتي بالدوري السعودي.. لهذه الأسباب
مشاركة ناديين بحريني وكويتي بالدوري السعودي.. لهذه الأسباب
مشاركة ناديين بحريني وكويتي بالدوري السعودي.. لهذه الأسباب

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