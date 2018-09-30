وزير التعليم العالي يفتتح وحدات علاجية بجامعة عين شمس.. اليوم

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، عددا من الوحدات العلاجية الجديدة بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة، وذلك غدا الأحد الموافق 30 من سبتمبر الجارى فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





من جانبها أكدت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، أنه سيتم افتتاح 4 وحدات مميزة هي: وحدة العلاج بالأكسجين تحت الضغط، ووحدة العلاج الحسي، ووحدة العلاج المائي، والعلاج بالتيارات المائية.



