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حمدي الميرغني: عشت و أوس أوس 5 سنوات فى غرفة على البلاط .. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الفنان حمدي الميرغني، إنه قام بالبحث عن عقار سكني في مدينة السادس من أكتوبر ليقيم به مع طاقم العمل الفني مسرح مصر بمساعدة الفنان"أوس أوس"، وقد قرر أن يقيم معه في نفس الغرفة لخمس سنوات.

وأوضح حمدي الميرغني خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها"معكم مني الشاذلي" المذاع على فضائية سي بي سي، أن الشقة التي قاموا بتأجيرها كانت تحتوي علي غرفة خاوية من الأثاث بخلاف باقي الغرف التي كان تمتلئ بالأثاث الفاخر، وقد أصر هو وأوس أوس علي الإقامة بالغرفة الخاوية التي يقومون بملئها "بفرش العرايس".

وتابع، أن السمسار قام بخداعهم ولم يقم بفرش أي أثاث داخل الشقة متحججا أن صاحب العقار يقطن بالمملكة العربية السعودية و ينتظر رجوعه، مؤكدا أنه قد عاش 5 سنوات على البلاط .

واشار الميرغني، أن الخمس سنوات التي قضاها داخل الغرفة كانت من أسعد ايام حياته، برفقة زملائه في العمل الفني.

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