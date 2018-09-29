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تعليم

محافظ القليوبية يقرر النزول بالحد الأدنى لفصول الإعدادي المهني

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية النزول بالحد الأدنى للقبول بفصول الإعدادي المهني الملحقة بالمدارس الثانوية الفنية (صناعية- زراعية) للحاصلين على شهادة الإعدادية المهنية وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وتخفيفا عن أولياء الأمور.

وقال المحافظ إنه تقرر النزول بفصول الإعدادي المهني بالمدارس الثانوية الصناعية لتكون 150 درجة بدلا من 165، وكذلك فصول الإعدادي المهني بالمدارس الثانوية الزراعية لتكون 120 درجة بدلا من 140.

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