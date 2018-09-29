أزهرى يوجه رسالة لكل تاركى الصلاة.. فيديو

قال الدكتور محمد مصيلحي أحد علماء الأزهر الشريف، إن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتًا، فإن عجز المسلم عن الصلاة قائما صلي قاعدا، وإن عجز عن القعود صلي على جنبه.



وأضاف مصيلحي خلال لقائه على " ال تي سي" لكل من ترك الصلاة، عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يقضي جميع هذه الصلوات لأنها دين في ذمته.



وأشار أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن ترك الصلاة ذنب كبير جدا.

