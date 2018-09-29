ماجدة شلبى: دعم المشروعات الصغيرة يدعم موارد الدولة

طالبت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة بتوسيع دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها احد آليات توفير فرص العمل للشباب والقضاء علي البطالة ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي.



قالت " شلبي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن ادراج تلك المشروعات في المنظومة الرسمية من شأنه العمل على زيادة الايرادات العامة للدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أعلنت عن تزايد قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نحو 2.53 مليار جنيه متوسط سنوي للفترة (2012 –2014) إلى نحو 5.75 مليار جنيه في الفترة (2015- 2016) بمعدل نمو بلغ 127٪ بإجمالي تمويل بلغ 15.2 مليار جنيه خلال الفترة (2015- سبتمبر 2017)، ومن المستهدف زيادة قيمة هذا التمويل بشكل تدريجي لتصل عام 2030 حوالي 90.3 مليار جنيه.

