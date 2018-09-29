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أحمد رفعت: صفقة القرن نصب سياسي.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:45 م
أحمد رفعت
أحمد رفعت
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن الحديث عن صفقة القرن يعد نصبا سياسيا، موضحا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمر منذ عقود كثيرة ولم تتخذ قرارات جدية نحو إتمام عملية السلام وحل القضية الفلسطينية.

وأضاف " رفعت " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الإحتلال الإسرائيلي فوجئ بالانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، والتي استمرت لست سنوات"، موضحا أن هذه الإنتفاضة أكدت للعالم أجمع تواجد شعب فلسطيني محتل، وسلطة ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع:" بعد الإنتفاضة الفلسطينية الثانية عادت المفاوضات مرة أخرى، ووافق الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن آنذاك، بالدولة الفلسطينية لأول مرة لكن المفاوضات لم تحقق شيئا.

وأكمل:" سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوضح موقفه تجاه القضية الفلسطينية، خاصة عقب إنسحاب التمويل الأمريكي من منظمة الأونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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