أموال قطر تضع نادي باريس سان جيرمان في أزمة جديدة

يحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في انتهاك نادي "باريس سان جيرمان" والذي يملكه أحد الصناديق السيادية القطرية، في انتهاك النادي لقواعد اللعب المالي النظيف بسبب حصوله على أموال طائلة من الدوحة.



وبحسب صحيفة "لوسبورت" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أكد زيادة ميزانيته بقيمة 316 مليون يورو حصل عليها من جهاز قطر للاستثمار المالك للنادي وذلك بعد الموسم المثير للجدل الذي اشترى نيمار وامبابي، حيث أبرم النادي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم عند شرائه لنيمار العام الماضي مقابل 222 مليون يورو، وبعدها امبابي بقيمة 180 مليون يورو، وهو ما دفع اليويفا للتحقيق في الأمر.



بينما أكد النادي أن زيادة رأس المال لا تؤثر على قواعد اللعب المالي النظيف والتحقيقات الجارية، إلا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي في حالة ثبوت الإدانة قد تصل إلى حرمان النادي من المشاركة في البطولات الكروية الأوروبية.



وأثار الانفاق الجنوني لقطر على النادي جدلا واسعا وانتقادات داخل اليويفا، حيث يسعى النادي الشهير لتجنب الديون أو الدخول في أزمة مالية، بينما يرى آخرون أن أموال قطر تفسد المنافسة في الدوري الفرنسي.