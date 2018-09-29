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رياضة

الريال بالقوة الضاربة أمام أتليتكو في ديربي مدريد بالدوري الإسباني

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:51 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه منافسه فريق أتليتكو مدريد بعد قليل باستاد سانتايجو برنابيو في إطار الجولة السابعة بالدوري الاسباني.

وجاءت التشكيلة تضم كلًا من
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع :ناتشو - راموس - فاران - كارفاخال
خط الوسط :كاسميرو - كروس - مودريتش
خط الهجوم :أسينسيو - بنزيما - جاريث بيل

ويسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز على غريمه التقليدي فريق أتليتكو مدريد، وذلك من أجل الظفر بصدارة ترتيب الدوري الإسباني خاصة بعد تعادل فريق برشلونة مع منافسه فريق أتليتك بلباو.

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