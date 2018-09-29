6 فواكه أدخليها إلى نظامك الغذائي دون خوف على رشاقتك

فاكهة عديدة يجب إدخالها لنظامك الغذائى لكبح الشهية وتسريع الأيض والحفاظ على البطن ممتلئا إليك أهمها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





1. البطيخ ..هو واحد من أفضل الفواكه منخفضة الكربوهيدرات لفقدان الوزن لأنها تحتوي على 30 سعرة حرارية ولها عدد قليل من الكربوهيدرات كذلك وتحتوى على 92 في المائة من الماء الذي يحافظ على بطنك ممتلئًا ويمنع الرغبة الشديدة في الطعام.





2. الفراولة ..منخفضة في الكربوهيدرات وله قدرة على تحفيز عملية الأيض الخاصة بك والمساعدة في قمع الشهية بسبب وجود ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين.





3. الأفوكادو.. منخفضة نسبيا من الكربوهيدرات فهى مثالية لخسارة الوزن لأنها تساعد في خفض الكولسترول السيئ وزيادة الكولسترول الجيد.





. 4. الكريز .. غنى بالألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين الذي يشجع على الشعور بالامتلاء ، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.





5. الشمامات .. منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف التى تعطيك شعور بالامتلاء وتقلل من كمية الطعام التي تتناولها.



