أخطر جزيرة في العالم.. انفصلت عن اليابسة منذ 11 ألف عام فسكنتها الأفاعي

أذاعت فضائية "تن"، تقريرا عن جزيرة "كيمادا جراندي" البرازيلية، التي تعد من أخطر الأماكن بالعالم، وتعرف بجزيرة الأفاعي.



وأوضح التقرير، أن الجزيرة انفصلت عن اليابسة قبل 11 ألف عام، لتفرض الثعابين سطوتها عليها.



وكشف التقرير أن الجزيرة أصبحت موطنا لأكثر من 4 آلاف نوع من الثعابين السامة، بالإضافة إلي أن الجزيرة تضم أفعي رأس الرمح الذهبية والتي تعتبر الأقوي سمُية بالعالم.



وذكر التقرير أن العلماء فقط هم من لهم الحق في زيارة الجزيرة، أما السُياح والعامة فغير مسموح لهم بزيارتها.



ولخطورة الجزيرة، قامت السلطات البرازيلية ببناء منارة علي الجزيرة بهدف إبعاد السفن الضالة عنها، ورغم القيود التي فُرضت علي الجزيرة إلا أن 90% من لدغات الأفاعي في البرازيل ترجع إلي هذه الجزيرة.