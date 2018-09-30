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مرأة

من بقايا وجبتك طرق زراعة البطاطس والجزر والخضرة والطماطم

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:36 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
استغلال بقايا الأكل وسيلةٌ اقتصادية ومثمرة لصالح ربات البيوت، خاصةً عندما تعود عليهن بالنفع المضاعف، كما فعلت الشيف نجلاء الشرشابي عندما استفادت من بعض بقايا النباتات وزرعت الجزر والبطاطس والطماطم والخضرة، في خطواتٍ بسيطة وسريعة نقدمها فيما يلي:

مواصفات إناء الزراعة:
لا تحتاج لشراء أصيص زراعة مكلف، وبإمكانك استغلال أي جردل أو إناء بلاستيكي من علبة الزبادي حتى علبة طلاء الحائط، بشرط أن يتم ثقبه من الأسفل بعدة ثقوب تسهل تسرب المياه من أسفل وإلا تسبب تراكم المياه في تعفن التربة.

زراعة الجزر:
- اختيار الجزر المنبت، الذي ظهرت منه أوراق خضراء متناهية الصغر من رأس الثمرة.
- ترك مسافةٍ بحجم عقلة الإصبع، ثم قطع الرأس.
- توضع الرؤوس في طبق وتغطى بالماء إلا المنطقة الخضراء، يجب الحفاظ عليها جافة وتتنفس.
- تترك الثمار على هذه الطريقة مدة 3 أسابيع حتى تبدأ في تكوين جذور بيضاء.
- تنقَل بعدها إلى الأصيص المخصص لها على أن يتم مزج الطين فيه بالرمل أولًا.
- تسقى المزروعات بماء سلق البيض كلما أمكن ويدفن قشر البيض معها قبل زراعتها.
- تسقى كل يومين مدةَ شهرين.
ة الطماطم:
- في البداية يستخرج بذر الطماطم عبر قطعها نصفين وعصرها كالليمون.
- تحت المياه الجارية وداخل صفاية يغسل بذر الطماطم.
- توضع البذور على سطح التربة ثم تغطى بطبقة من تربة إضافية.
- كل بذرة تنتج شجرة خاصة بها، لذا عليك تجهيز أصيص جديدة تنقل فيه كل شتلة بعد نموها.

زراعة البطاطس:
- قد تصل كمية البطاطس الناتجة عن 5 ثمار فقط إلى 5 كيلو من البطاطس في وقت قصير.
- استغلال البطاطس المنبتة، بحيث تخرج بعض البروز المخضرة اللون.
- نحتاج لزراعة البطاطس إلى جردلين، الأول نرسمُ مربعات كبيرة على جانبيه.
- ثم نستخدم سكين ساخن لقص تلك المربعات.
- توضع البطاطس فوق ربع سعة الأصيص من الطين.
- ثم تغطى بالمزيد من الطين والرمل الممزوجين مع نشارة خشب.
- باستخدام بخاخ مياه، تروى الثمرة.
- بمجرد أن يعلو اللون الأخضر على السطح، نستخدم نفس الخليط لتغطيته مرة أخرى وثالثة حتى نترك فرصة للبطاطس في النمو تحت سطح التربة.

زراعة الخضرة:
الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير، كلها خضرة تزرع من البذور المتوفرة في أي فرع من منافذ بيع وزارة الزراعة، أو من أي مشتل.
- نخلط الرمل على أن يكون ضعف كمية الطين في الأصيص.
- تجنب كمية خفيفة من الطين في إناء آخر.
- تسقى بالمياه جيدًا قبل أن توضع البذور.
- ترش البذور على وجه التربة.
- تغطى البذور بالجزء المجنب من التربة ثم تبل بالماء.
- تسقى كل أنواع الخضرة المذكورة سابقًا يوميًا وتترك في الشمس.

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من بقايا وجبتك طرق زراعة البطاطس والجزر والخضرة والطماطم
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