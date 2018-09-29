على طريقة قتل ملكة جمال العراق.. اغتيال مغنٍ أمريكي فى وضَح النهار.. فيديو

أظهرت كاميرات مراقبة لحظة قتل مغني الراب الامريكي "جاحش أونفروي"، بوحشية بعد اظهار الفيديو للرأي العام لأول مرة هذا الاسبوع.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان اعلان الفيديو تم فى محكمة مقاطعة براورد بولاية فلوريدا، خلال استماعها لواحد من ضمن 4 مشتبهين متهمين بقتل مغني الراب في يونيو الماضي.



ووضح الفيديو مغني الراب الذي يدعى جاحش أونفروي وهو يسير إلى توكيل للدراجات النارية في منطقة بومبانو بيتش بولاية فلوريدا ويتحدث مع أحد الموظفين.



وبعد دقيقتين تبعه اثنان من المسلحين، متردين اقنعة قاموا بشرائها من أحد المتاجر المقابلة للمكان المتواجد به المغني وبمجرد عودتهم إلى موقف السيارات، حركوا سيارتهم إلى البوابة الشمالية ، لمنع المغني من الخروج.



وبمجرد وصول المغني إلى سيارته الفارهة، خرج المتهمان من سيارتهما مشهرين أسلحتهما الآلية وأطلقا وابلا من الرصاص نحو المطرب الأمريكي ليردياه قتيلا بعد اختراق جسده عشرات الرصاصات.



