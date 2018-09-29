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السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة: نسعى لوقف تمويل تركيا وقطر للتنظيمات الإرهابية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:42 م
فرانك ويزنر سفير
فرانك ويزنر سفير أمريكا الأسبق في مصر
حمزة شعيب
قال فرانك ويزنر سفير أمريكا الأسبق في مصر، إن أمريكا تريد أن تلعب دورًا بناء في الشرق الأوسط، وخاصة بعد التقدم الاقتصادى في مصر وعودة الاستقرار لها، مشيرا إلى أن مصر لها دور كبير في المنطقة العربية.

وصف «ويزنر» خلال لقائه ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بـ «نكسة»، ووقف المساعدات لـ «الأونروا» مؤسف.

وأشار إلى أن تركيا حليف للولايات المتحدة الأمريكية وهناك مصالح مشتركة بين البلدين، مؤكدا أن قطر لن تغير موقفها الداعم للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

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