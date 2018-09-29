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الهيئة العامة للبترول: كنا نستورد غازا بـ 500 مليون دولار شهريا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن إيقاف استيراد الغاز المسال من الخارج له فرحة كبيرة؛ مشيرا إلى أننا كنا نستورد غازا بحوالى 500 مليون دولار شهريا.

وأوضح "يوسف"؛ خلال برنامج " الحياة في مصر" تقديم الإعلامي "كمال ماضي"، إلى أنه تم إيقاف استيراد الغاز قبل الموعد الذي كان محددًا، مرددا: "نفتخر برجال القطاع البترول وجهدهم لتحسين وضع مصر".

وأختتم "يوسف" حديثه قائلا: "توفر الغاز يجعله بديلا منتجات بترولية أخرى وسيكون الخطوة القادمة وقف استيراد البوتجاز".

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