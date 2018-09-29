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أخبار العالم

الأمم المتحدة: 142 ألف شخص تضرروا من الفيضانات بالسودان

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) أن 142 ألف شخص في السودان تضرروا من الفيضانات في 14 ولاية، و أن ولايات غرب كردفان وكسلا والقضارف هي الأكثر تضررًا، منوهة بأن 30% من سكان مدينة النهود فقدوا منازلهم نتيجة الأمطار .

وأشارت المنظمة الأممية في تقرير اليوم السبت، إلى أن 109 أشخاص من المتأثرين بالفيضانات حصلوا على مساعدات إنسانية من مأوى وطوارئ وإمدادات غير الغذائية، وتلقى 76 ألف شخص إمدادات غذائية.

ووفقا للتقرير، فإن 30% من سكان مدينة النهود بغرب كردفان فقدوا منازلهم نتيجة للأمطار الغزيرة، في أواخر يوليو الماضي، وأن 2538 منزلًا دمرتها الأمطار.

وأكد التقرير أن أنخفاض نسبة المساعدات المالية تقوض عمليات إنقاذ الحياة من قبل الشركاء في مجال العمل الإنساني، رغم تفعيل دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من قبل الأمم المتحدة بـمليوني دولار أمريكي، لافتا إلى انخفاض نسبة مستوردات الأدوية واللوازم الطبية في السودان بنسبة 36% في النصف الأول لعام 2018.

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