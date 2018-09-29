تحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني في إقليم باروان

قال مسؤولون محليون أفغان ، إن ثمانية جنود على الأقل قتلوا أو أصيبوا بعد تحطم مروحية تابعة للجيش في إقليم باروان بشمال أفغانستان.



وأكدت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم الحكومة المحلية ، وفقا لوكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، أن المروحية تحطمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وأضافت أن المروحية تابعة للقوات المسلحة الأفغانية، وتحطمت في منطقة كوه صافي، مما أسفر عن مقتل أو جرح ثمانية من أفراد القوات المسلحة على الأقل.



كان إقليم باروان من بين المقاطعات الهادئة نسبيًا في شمال أفغانستان، لكن الوضع الأمني في المقاطعة تدهور خلال السنوات الأخيرة.