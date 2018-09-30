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مرأة

8 حيل تساعدك على فقدان الوزن الزائد والتخلص من العادات السيئة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:58 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقع الكثير من الأشخاص فى عادة صحية خاطئة حول تناول الأطعمة ، وهى عبارة عن عادات سيئة تؤدى إلى زيادة الوزن بدون شعور ومن الأولى استبدالها بعادات أخرى صحية تساعد على فقدان الكثير من الوزن الزائد سريعا ،"Eatthis" وهى عبارة عن 8 حيل عجيبة وبسيطة فى نفس الوقت للقيام بها تتمثل فيما يلى :

أطباق أصغر
العديد من التجارب أثبتت أننا نأكل أكثر عندما نستخدم أطباقًا كبيرة، فنسعى لملئها، ستلاحظ هذا جيدًا في حالات البوفيه المفتوح.

الأطباق الحمراء
الأحمر يرتبط في أذهاننا بعلامة الخطر والتوقف، أثبتت الدراسات أن من يستخدمون الأطباق الملونة بشكل عام، يأكلون أقل من مستخدمي الأطباق البيضاء والشفافة.

قاعدة المضغ
جرب ألا تبتلع كل قطمة قبل مضغها 20 مرة، لأنه وفقًا للدراسات العلمية، فالبلع بسرعة يتسبب في ابتلاع الهواء مع الطعام، ما يتسبب في الانتفاخات.

استخدم يديك
هذه الطريقة تسفر عن تقليل كمية الطعام التي يأكلها الفرد بحوالي 30%، وتعتمد على استخدام يدك الآخر في حمل الطبق الذي تأكل فيه، بدلًا من إراحته على الطاولة، هذا التغيير في الطريقة المعتادة والمريحة التي نأكل بها، يجعلنا أكثر وعيًا للكمية التي نأكلها.

استخدم عصي الطعام الصيني
واحدة من الأفكار التي تساعدك على البقاء مركزًا في الكمية التي تتناولها من الطعام، ستحتاج للتركيز أيضًا، للتحكم في الأدوات الجديدة، والتي ستجبرك على تناول قطع أصغر من الطعام، وبالتالي أخذ وقت أكبر في إنهاء طبقك.

السلطة أولًا
حرك طبق السلطة من جانب طبقك الرئيسي، وابدأ به قبل أن تُحضر حتى وجبتك الرئيسية، ستساعدك الألياف التي يزخر بها طبق السلطة في الهضم وحرق دهون معدتك، كما سيقلل الكمية التي تتناولها عادة.

هاتفك صامت
تجنب الانشغال في شيء آخر أثناء تناولك الطعام، فالتركيز مع الهاتف أو قراءة شيء ما أثناء تناول الطعام، لا يترك لك الفرصة في حساب الكميات التي تتناولها في وجبتك.

انتظر خمسة دقائق
قبل إعادة ملء طبقك بالمزيد من الطعام، جرب أن تنتظر خمسة دقائق، لتتأكد أنك لازلت جائعًا فعلًا، ثم جرب أن تتناول نصف كوب من الماء، ففي بعض الأحيان يختلط علينا العطش بالجوع، ويكون جوعنا مجرد شعور زائف مصدره العطش.​

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