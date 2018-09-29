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رياضة

اللجنة القضائية لـ عمومية الأهلي ترد على شائعات التزوير.. مستندات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكدت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية غير العادية للنادى الاهلى ان بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر خلو الجمعية العمومية من الناخبين وأثاروا وجود شبهة تزوير شابت الجمعية العمومية للنادي.

وقالت اللجنه إنه يقع علي عاتقها إيضاح بعض الحقائق ، حيث اضطلعت اللجنة القضائية بدورها بتكليف من اللجنة الأولمبية المصرية بناء على طلب النادي الأهلي ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

وبدأت اللجنة عملها باجتماع مسبق مع الادارة التنفيذية للنادي الأهلي ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، وتم الاتفاق على كيفية العمل داخل لجان الاقتراع بداية من كشوف الناخبين وأوراق التصويت والصناديق المخصصة لذلك وإعداد محاضر اللجان الفرعية ، واقتصر دور موظفي النادي على تسهيل عملية الاقتراع لأعضاء الجمعية العمومية دون فرز الصناديق الذى يقع تحت إشراف أعضاء مديرية الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية ، وتم تسليم كشوف أمناء اللجان وموظفى الشباب والرياضة إلى اللجنة القضائية.

وأضافت في بيان رسمي :« كلفت اللجنة القضائية إدارة النادي بوضع كاميرات المراقبة داخل الحرم الانتخابي لمنع حدوث أي تجاوزات ومراقبة عملية التصويت برمتها ، وحرصت اللجنة أن تتم عملية الاقتراع فى أجواء من الشفافية والنزاهة وهو ما تحقق بالفعل طيلة اليوم الانتخابي».

وأوضحت:«اللجنة القضائية أن عملية الاقتراع والتصويت كانت تتم بيسر وسهولة وبصورة منظمة بدقة متناهية وهو الامر الذى خفف من شدة ازدحام الناخبين أمام اللجان حيث بلغ عدد اللجان 136 لجنة ، وكان الاقبال على بعض لجان الاقتراع متوسطا نسبيًا وكثيفا على بعضها الآخر خاصة المواجهة لأبواب الدخول للحرم الانتخابي.

وفى الساعة السابعة مساء أعلن المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة القضائية اكتمال النصاب القانوني وغلق أبواب الحرم الانتخابي وقصر الاقتراع على من بداخل الحرم فقط عقب انتهاء من بداخله من الاقتراع بحضور 16139 صوتا ، ثم تم البدء فى عملية فرز بطاقات الاقتراع والتى كانت تحت إشراف موظفى الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية عن طريق متابعة التوقيعات الموجودة بكشوف الناخبين بأوراق الاقتراع الموجودة بالصناديق».

واكدت اللجنة القضائية ان العملية الانتخابية تمت بحيدة ونزاهة لم تشبها شائبة واحدة ولم يعكر صفوها أحد ، وأن نتيجة عملية التصويت ما هي إلا انعكاس لرأى الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ، لم يتدخل فيها أحد ولم يؤثر فيها هوى ، وأن أي ادعاءات بحدوث تلاعب أو تزوير ما هى إلا محض افتراءات يراد بها باطل ، ولم ولن تسمح اللجنة القضائية بحدوث مثل تلك الادعاءات أو السكوت عنها.
اللجنة القضائية لـ عمومية الأهلي ترد على شائعات التزوير.. مستندات
اللجنة القضائية لـ عمومية الأهلي ترد على شائعات التزوير.. مستندات

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