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أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة .. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:41 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن الرئيس أجرى 19 لقاء أثناء فترة تواجده في أمريكا.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن لقاء الرئيس مع الغرفة التجارية الأمريكية يعد من أهم اللقاءات التي عقدها، لأن غرفة التجارة أكدت على بداية استقرار مصر اقتصاديا، وقدرتها على فتح آفاق جديدة للإستثمار.

وتابع:" مصر ستكون المحور والمركز الرئيسي للطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا، خاصة عقب اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي، ويتبلور ذلك الدور خلال الفترة القادمة".

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