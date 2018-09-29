تجديد حبس المتهمين بسرقة مكتب تأمينات ومعاشات بني مزار

أمرت النيابة العامة بمركز بني مزار شمال المنيا بتجديد حبس المتهم بسرقه مكتب التأمينات والمعاشات 15 يوما علي ذمة التحقيقات وطالبت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني.





ترجع احداث القضية إلى تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من مدير مكتب تأمينات بنى مزار بالسرقة.





باكتشافه كسر خزينة مكتب تأمينات السيارات بالطابق الأرضى والعثور عليها مفتوحة عن طريق القطع “بلمبة لحام” وسرقة محتوياتها "3 ماكينات صرف التأمينات والمعاشات".





على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا ووحدة مباحث بني مزار برئاسة الرائد محمد النادي والنقيب محمد ممدوح ابو الفضل أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: كرولس ع. ع ٢٤ سنه سباك وبيتر.ع. ى- سن ٢٥ سنه سباك- مقيمان بدائرة المركز"جار ضبطه".





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وأرشد عن (قفل مهشم خاص بالمكتب- الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – مركبة "التوك توك") كانا يستقلانه أثناء إرتكاب الواقعة وأضاف أن الماكينات بحوزة المتهم الهارب وباستهداف منزل والد الهارب ببندر بنى مزار عثر على (2 جوال بداخلهما 3 ماكينات الصرف "المستولى عليها" وباقى الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .



