شاهد.. فتاة تكسر قاعدة المهن الذكورية وتصبح نجارة ماهرة

عرضت قناة «dmc» تقريرا مصورا مع فتاة تدعى أسماء مجاهد والتى امتهنت على غير العادة مهنة النجارة قبل 5 أعوام من أجل مساعدة زوجها فى ورشته الخاصة، وبتشجيع منه ومساندة أصبحت تحترف المهنة.



وقالت أسماء مجاهد، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفضل فى المقام الأول يعود إلى زوجها الذي دعمها وساندها فى هذا المجال، وتابعت:"جوزى كان واقف فى ضهرى وهو اللى حببنى فى الورشة وعرفنى كل حاجة".



وأشارت أسماء، إلى أنها عانت من نظرة المجتمع السلبية لها كونها دخلت عالم الرجال بمهنة خطرة تتطلب مجهودا كبيرا وتركيزا عاليا، وتابعت:"ولكن الآن الناس اتعودت وأصبحت تسأل عنى لو أنا غبت عن الورشة.. بقول لكل ست حققى اللى نفسك فيه وجربى ومتخفيش من الفشل".