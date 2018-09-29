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مرأة

وصفة بجنيهين تخلصك من تشققات الكعبين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى من تشقق الكعبين المزعج، مما يسبب لك الكثير من الإحراج، ويسئ لإطلالتك، إليك وصفة سريعة المفعول لا تكلفك الكثير للتخلص من تشقق الكعبين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة ..

8-10 أوراق النعناع
1 ملعقة كبيرة من الفازلين
1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة تطبيق الوصفة ..

فى وعاء تمزج كافة المكونات حتى تمتزج تماما ويتم نقع القدمين لمدة 60 دقيقة ثم غسل قدميك بالماء البارد وأسمحى لعضلات قدميك فى الاسترخاء لمدة 15-20 دقيقة ثم أزيلى قدميك من الحوض وامسحهما بشكل صحيح بالمنشفة.
مرة أخرى خذى كمية من العجينة وقومى بتدليك الكعوب المتشققة والقدم بالكامل وركزي أكثر على كعبك وقومى بالتدليك لمدة 20 دقيقة قبل غسل قدميك.

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