ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سفير أمريكا السابق بالقاهرة: ترامب يدرك أهمية مصر وقوتها.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:04 م
فرانك ويزنر السفير
فرانك ويزنر السفير الأمريكي الأسبق في مصر
حمزة شعيب
قال فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق في مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك أهمية وقوة مصر، ويدرك ما يمثله الرئيس السيسي، والدور الذي بوسعه أن يقوم به، ولديه مشاعر قوية فيما يتعلق بالتقدم في هذه العلاقات.

وأضاف "ويزنر"، خلال حواره مع فضائية "dmc" من نيويورك، أن العلاقات المصرية الأمريكية يجب أن تكون قوية، وأن مصر القوية هى فائدة ومصلحة للأمم المتحدة، والرابطة القوية بين مصر والأمم المتحدة أيضًا جيدة لمصر، وهناك مجال لإعادة بناء علاقة قوية بين واشنطن والقاهرة.

وأشاد "ويزنر"، بالتقدم الاقتصادي الذي يحدث في مصر، مرحبًا بعودة الاستقرار لمصر، والشعور بالأمن لدى أفراد الشعب المصري، معربًا عن أمله أن تعود مصر لطريقها الأساسي في اتجاه المجتمع الغربي الديمقراطي.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: مصر منعت الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. فيديو

إلهام شاهين وليلى علوي في مطار الغردقة بعد ختام مهرجان الجونة.. صور

رسميًا.. الأهلي يوقع عقدًا مع أحمد صلاح لتدعيم فريق الطائرة

رسميا.. الكاف يعاقب جماهير الأهلى بعد أحداث مباراة حوريا الغينى

الجبير يكشف تفاصيل محاولة قطر اغتيال ولي العهد السعودي.. فيديو

أحمد موسى: وقف استيراد الغاز يوفر 3.6 مليار دولار سنويا.. فيديو

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

سفير أمريكا السابق بالقاهرة: ترامب يدرك أهمية مصر وقوتها.. فيديو

الأهلي يشكل لجنة خاصة للإشراف على تنظيم مبارياته

ضبط نظامين لتمرير المكالمات الدولية بعين شمس وأكتوبر.. صور

عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

شاهد.. يوفنتوس رونالدو يكتسح نابولي بثلاثية في الدوري الإيطالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

أتيليه أون لاين.. ملاذ طلبة الجامعات للهروب من ارتفاع أسعار الملابس

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

فيديو

أحمد موسى: سيبوا الأهلي في حاله.. وكل واحد يخليه في ناديه.. فيديو
الأهلي: طوابير التصويت على اللائحة كانت ممتدة حتى كوبري قصر النيل .. فيديو
ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي في الصدارة وليفربول وصيفا
أحمد موسى مشيدا بـ كوبري طما: كأنك ماشي في مصر الجديدة .. فيديو
يورجن كلوب يصالح محمد صلاح خلال مباراة تشيلسي بهذه الطريقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟