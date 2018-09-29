سفير أمريكا السابق بالقاهرة: ترامب يدرك أهمية مصر وقوتها.. فيديو

قال فرانك ويزنر، السفير الأمريكي الأسبق في مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك أهمية وقوة مصر، ويدرك ما يمثله الرئيس السيسي، والدور الذي بوسعه أن يقوم به، ولديه مشاعر قوية فيما يتعلق بالتقدم في هذه العلاقات.





وأضاف "ويزنر"، خلال حواره مع فضائية "dmc" من نيويورك، أن العلاقات المصرية الأمريكية يجب أن تكون قوية، وأن مصر القوية هى فائدة ومصلحة للأمم المتحدة، والرابطة القوية بين مصر والأمم المتحدة أيضًا جيدة لمصر، وهناك مجال لإعادة بناء علاقة قوية بين واشنطن والقاهرة.



