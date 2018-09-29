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رياضة

هدف نجم إشبيلية أمام إيبار يتسبب في إصابة الجماهير

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
نور عادل
أصيب بعض مشجعي نادي إشبيلية، اليوم السبت، عقب سقوط حاجز حديدي في ملعب إيبوروا، والذي كان يحتضن مباراة إيبار، أمام الفريق الأندلسي، وذلك أثناء احتفالهم بالهدف الثاني لفريقهم.

ووقع الحادث في الدقيقة 59، بعد أن سجل إيفر بانيجا، الهدف الثاني لإشبيلية من ركلة جزاء، ليتوجه مع زملائه للاحتفال بالهدف مع الجماهير، في الوقت الذي سقط فيه الحاجز الحديدي بالمدرجات، ليتسبب ذلك في سقوط عدد منهم على الأرض.

وتم نقل شخصين، رجل وسيدة، على نقالة وسط تصفيقات جماهير أصحاب الأرض.

وأوقفت المباراة لمدة 6 دقائق، حتى تعود الأمور لطبيعتها، ويتم إسعاف المصابين، قبل أن تستأنف من جديد.

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