احتفالًا بالخريف.. 6 وصفات للبطاطا و5 أسباب لحبها

على أعتاب فصل الخريف، تبدأ البطاطا في ملء الأسواق، وهي من الخضراوات التي لا تشتهر في المطبخ المصري إلا بوصفتين، صينية ومشوية، بينما تستخدمها أنحاءٌ من العالم في العديد من الأفكار الصحية والحلويات أيضًا لفوائدها التي لا حصر لها.





لذا قدم شيفات cbc تغيير هذه العادة بإضافة 6 وصفات أخرى يمكنك استخدام البطاطا فيها:

الوصفات الحادقة أو الوجبات الرئيسية:

بطاطا محمرة بصوص الجبن

هذه الوصفة من الوجبات الكاملة التي يمكن استخدام البطاطا فيها، مع البيبروني والجبن والكريمة والزيتون الأسود.

بطاطا باللحمة والذرة

تفرم البطاطا مع البصل ثم تضاف إلى قطع اللحم المشوحة في الزيت، وهي طريقة لزيادة القيمة الغذائية للوجبة، وكذلك كمية الطبق الرئيسي من اللحم، مع إضافة الذرة الصفراء المعلبة.





بطاطا مقلية بالتوابل

في هذه الوصفة البطاطا تستبدل أصابع البطاطس المقلية العادية، وتزين بالجبن الرومي، وهي موفرة وسريعة كطبق جانبي شتوي لأكلة كل يوم.





بطاطا مقرمشة حارة

هذه الوصفة صحية أكثر للأطفال، ومتبعي الحميات الغذائية، حيث يحفظ الفرن الفائدة الغذائية للبطاطا ولا يضيف إليها الدهون مثل القلي، كما ترفع الشطة من معدلات الحرق الطبيعية.





بطاطا تركية كومبير

ستحبب هذه الوصفة الأطفال في تناول الخضراوات والبطاطا، وهي تعتمد على حشو البطاطا بالسوسيس والجبن والبسلة.





الوصفات الحلوة:

بطاطا بالمارشميللو

تزين البطاطا المشوية العادية بقطع المارشميللو الملونة وصوص الشوكولاتة، وهي وصفة حلو سريعة التحضير للمناسبات المفاجئة.





أسباب تجعل تحرص على تناول البطاطا :

البطاطا غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين a ،c ، مما يجعلها على رأس المكونات التي عليك إضافتها إلى علبة طعام طفلك المدرسية، وهذا أول سبب لحبها من بين خمسة أخرى جمعها موقع WebMD :





- سريعة التحضير: أكثر وصفات البطاطا خدمة لصحتك، لا تحتاج لأكثر من غسلها ثم وضعها في الفرن.

- حلوى لمرضى السكر: البطاطا تضبط سكر الدم، وتعطي طعما حلوا لكل ما تدخل عليه من وصفات، لذا يسهل استغلالها في عمل وصفات لمرضى السكر.

- شبع أطول: متبعو الحمية الغذائية عليهم استغلال البطاطا والجو البارد في الشتاء، في الحصول على أفضل نتائج في فقدان الوزن، حيث تعطي البطاطا شعورًا بالشبع لفترات طويلة، ويحرق الجسم العادي في الشتاء أكثر من الصيف.