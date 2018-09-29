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أصل الحكاية

ليفربول تمكن من التسجيل بعد خروجه.. هل استحق صلاح مغادرة المباراة ؟

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:30 م
أحمد سالم
لم يحتاج المدرب يورجن كلوب سوى 65 دقيقة فقط ليعلن سحب الفرعون المصري من الملعب لصالح زميله شيردان شاكيري الذي حل بديلا له أمام اللندني الكبير تشيلسي.

بخيبة أمل لم تقف عند حد اللاعب المصري فقط، وإنما امتدت إلى ملامح الملايين من محبي اللاعب خاصة في مصر والوطن العربي، خرج صلاح من المباراة التي قد تكون انتهت أحداثها المثيرة بالنسبة إلى المصريين لتتحول المباراة إلى اعتيادية بين فريقين في الدوري الإنجليزي لا علاقة مباشرة للمصريين بها.

هل استحق صلاح الخروج؟
ليفربول تمكن من التسجيل
نجح صلاح في إيقاف الجهة اليسرى لفريق تشيلسي الإنجليزي محجما انطلاقات الإسباني ماركوس ألونسو الذي قبع في مكانه مراقبا لصلاح ولم يتنفس سوى بخروجه.

لم يكن لصلاح مخالب نحو المرمى مثله في ذلك مثل كثيرين من زملائه، باستثناء كرة راوغ فيها الجميع بما فيهم الحارس كيبا، وسددها ببطء نحو المرمى الخالي، لكن روديجر لحق بها ليوقف هدفا مؤكدا لصلاح.

صلاح ظهر بطيئا في الشوط الثاني، تائها بين الدفاعات الكثيفة للخصم، على عكس رغبته في الإنطلاق في مساحات واسعة مستغلا سرعته، وربما بسبب تضييق الخناق على اللاعب اختار يورجن كلوب إخراجه والدفع بـ شاكيري.

ماذا فعل شاكيري ؟
ليفربول تمكن من التسجيل
ربما ندم يورجن كلوب بعد دقائق من الدفع بشاكيري بعد أن تهيأت أمامه كرة عرضية من الظهير الأيسر روبرتسون ليصبح مواجها للمرمى الفارغ لكنه لم يكن حاسما للدرجة المطلوبة ففرت الكرة من قدمه مبتعدة عن المرمى في فرصة سهلة وصفها المعلق عصام الشوالي بضربة جزاء ضائعة للريدز.

شاكيري لم يكن مؤثرا إلى درجة كبيرة لكنه ظهر خلال اللقطات التي لعب فيها كثيرا، سدد ضربة حرة بطيئة في زاوية الحارس، لم تشفع له سوى تمريرة قصيرة إلى ستوريدج أودعها الشباك بقذيفة رائعة لم يتوقعها أحد.

ماذا يحدث لصلاح؟
ليفربول تمكن من التسجيل
هل هو لاعب الموسم الواحد كما وصفه البعض، هل يحتاج صلاح إلى تأهيل نفسي ليستعيد لياقته البدنية والذهنية المعهودة بعد إخفاقات ومشكلات متتالية بدءا من أزمة اتحاد الكرة ونتائج كأس العالم وخسارة لقب البالون دور لصالح مودريتش.

أرقام صلاح لازالت متواضعة، حضر بـ 3 أهداف فقط في 7 مباريات على عكس الموسم السابق الذي فاقت أهدافه فيه عدد مبارياته في مثل هذا التوقيت.

صلاح لعب موسما مع فيورنتينا فأبدع، ولعب موسما مع روما فاقنع، ولعب موسما مع ليفربول فـ حصد كل الألقاب القارية والمحلية، وبات الموسم الحالي هو الأجدر بالرد على أن صلاح لاعب استثنائي وليس لاعب موسم واحد.
ليفربول تمكن من التسجيل
إمكانات صلاح تؤهله للعودة للتربع على عرش النجومية، فقط بالتركيز في لعب الكرة فقط مثلما اعتاد الموسم الماضي، خاصة وأن الفريق ينافس على البطولة المحلية التي لم يحصد لقبها منذ 28 عاما، والفوز بلقب دوري الأبطال الذي خسره لصالح ريال مدريد الموسم الماضي.

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