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أحمد موسى مشيدا بـ كوبري طما: كأنك ماشي في مصر الجديدة .. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:13 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على كوبري طما الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، قائلا:" أول مرة أحس إن الدولة بتعمل حاجة للناس وتوفر لهم وقت وتعب".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" بليل وانت ماشي على كوبري طما كأنك في مصر الجديدة، وأهالينا في الصعيد قاعدين على الكوبري حتى الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالجو والإنجاز الذي حققته الدولة المصرية".

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