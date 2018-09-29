أحمد موسى مشيدا بـ كوبري طما: كأنك ماشي في مصر الجديدة .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على كوبري طما الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، قائلا:" أول مرة أحس إن الدولة بتعمل حاجة للناس وتوفر لهم وقت وتعب".



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" بليل وانت ماشي على كوبري طما كأنك في مصر الجديدة، وأهالينا في الصعيد قاعدين على الكوبري حتى الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالجو والإنجاز الذي حققته الدولة المصرية".



