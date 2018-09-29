مؤسسة إبداع الدولية تكرم جيهان جادو

كرمت مؤسسة الابداع الدولية دكتوره جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي ورئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا.



وجاء التكريم بعد توقيع بروتوكول تعاون بين كل المؤسسة والرابطة في إطار التعاون الفني والإبداعي بين المؤسستين، وفي تصريح خاص وجهت الدكتورة جيهان جادو الشكر الدكتوره هبه زايد رئيس مؤسسة الإبداع الدولية والدكتور علي السيد نائب الرئيس على المجهود المبذول والرائع في خدمة الفن التشكيلي الذي تعتني به المؤسسة.



وأفادت بأن الإبداع يفتح مجالا واسعا أمام الفن والفنانين للالتقاء فكريا وأيضا يساعد في تطوير تنمية المهارات وتطوير الذات من خلال الفن ودائما ما يلقي بآثاره على بناء فكر المجتمع وتعديل سلوكيات المواطن.



كما تهدف كلا المؤسستين للارتقاء بالحياة الفنية والثقافية وتعمل على تبني المواهب الشابة وإلقاء الضوء عليها من خلال المعارض التي تقام بمصر وأيضا كافة الدول الأخرى للتعريف بهم وأنشطتهم.



وجاء التكريم على غرار زيارة الدكتورة جيهان جادو لمصر هذه الفترة.