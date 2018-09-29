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حوادث

ضبط 37 ألف قرص دوائي وأمبول مجهولة المصدر بالشرقية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:25 م
صورة أرشيفية - دواء
صورة أرشيفية - دواء
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحي، نفذت حملة تفتيشية مكبرة بمركز ههيا، أسفرت عن ضبط ٢٧٦٦٠ قرص / أنبوبة / زجاجة أدوية متنوعه بدون فواتير موجودة في مكانين غير مرخصين، يديرهما دخلاء علي المهنة بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٩٨، وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومتابعة الأماكن الغير مرخصة وفحص الشكاوى الخاصة بالأدوية.

كما تم ضبط ٦٩٢٠ قرص أدوية متنوعة جدول ثاني مواد مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير و٢٠٨ أمبول نالوفين (جدول أول سموم) للبيع بسعر أعلى من السعر الجبري بالمخالفه للقانون.

فيما تم ضبط عدد (١٠٢٩) قرص أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور بيعها بالصيدليات وعدد (٨٣) أمبول انسولين محفوظ في درجة حرارة مرتفعه مما يؤدي إلي تلفه معد للبيع و١٤٤٥ قرص / كيس ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومحظور بيعها وتداولها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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