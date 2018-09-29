3 معارض آثار وفن وحرف تراثية في احتفالية توافق السنتين الهجرية والقبطية بالمتحف الإسلامي.. صور

نظّم المتحف الإسلامي تحت رعاية إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بالتعاون مع المتحف القبطي، احتفالية اليوم السبت بمناسبة توافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية، بحضور جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي وعدد من القساوسة وشيوخ الأزهر.





وكشف د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي أن الاحتفالات بدأت الأربعاء 12 سبتمبر الحالي بالمتحف القبطي، بإقامة معرض مؤقت للآثار من مقتنيات متحف الفن الإسلامي تحت عنوان "معًا نحتفل.. توت ومحرم" وكذلك معرض للوحات فوتوغرافية للفن الإسلامي.





وتابع: وتواصلت اليوم الاحتفالات، حيث تمت إقامة معرض مؤقت لعدد يشتمل على 15 تحفة من مقتنيات المتحف القبطى بقاعة العرض المؤقت رقم 1، ومعرض للوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي بقاعة العرض المؤقت رقم 2.





وأضاف: كما أقيم معرض للحرف التراثية من نتاج الورش التعليمية التى تمت إقامتها بالمتحف الإسلامي،كما تم تسليم شهادات للطلبة الذين تم اجتيازهم الدورة التدريبية التي اقيمت بالمتحف في يوليو الماضي وعددهم 160 متدربا.



