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برلمان

برلماني: الشراكة مع الخدمات الصحية الأهلية طوق نجاة للنهوض بالصحة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:15 م
نواب
نواب
فريدة محمد
قال النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن فكرة الشراكة مع الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية في دعم النظام الصحي العام بعد أن أثبتت بالتجربة نجاحها في إدارة المشاريع والمستشفيات الخاصة بها تعد خطوة لإنقاذ شبكة من العيادات والمستوصفات والمستشفيات الأهلية المتوسطة والصغيرة فى أغلب المدن وبعض المناطق الريفية أيضا لتقديم مستوى مقبول من الخدمات الصحية الأولية والثانوية لفئات المجتمع المتوسطة.

وأوضح أن هذه الخطوة تضمن تقديم خدمات صحية ناجحة فى دعم النظام الصحى العام؛ لأن هذه النماذج قد حققت نجاحات فى إدارة المشاريع والمستشفيات الخاصة بها، وﻻ مانع من اﻻستعانة بها فى إدارة وتشغيل المستشفيات العامة لضمان كفاءة التشغيل وتخفف الحكومة النسبى من المسئوليات المباشرة للإدارة والتشغيل.

وطالب خالد مشهور بتنفيذ عدة خطوات لضمان نجاح عملية الشراكة توكل الإدارة للأكفاء والأكثر احترافية مهما كانت طبيعته وهذا يستلزم الاعتماد على أساليب اختيار مبنية على معايير علمية محددة لمن يتم اختيارهم للإدارة الصحية من مؤهلات وخبرات إلى آخره ديد الطرف الذى سيدفع فاتورة هذه الخدمات الصحية ولعله أن يكون مفهوما أن ذلك سيتم فى إطار تطوير نظام تأمينى شامل جديد يؤسس فيه صندوق لتوزيع مخاطر المرض (Risk Pool) يمتلك ملاءة مالية مستدامة ويشمل كل المواطنين.

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