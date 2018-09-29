ناسا تحذر من نتائج كارثية نتيجة اصطدام كويكب بالأرض في 3 أكتوبر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن رصدها لكويكب باسم "sp1" سيكون على مقربة من الأرض في أقل مسافة.



ويصل طول الكويكب بحسب تقدير "ناسا" من 70 لـ 160 متر، فيما يتحرك الكويكب بسرعة 36.700 ميل في الساعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس".



وسيكون الكويكب في أقرب نقطة إلى الأرض في 3 أكتوبر القادم، وتشير "ناسا" إلى أن الكويكب سيكون على ارتفاع 5.87 كيلومتر فوق الأرض، وتزيد هذه المسافة بمقدار 15 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.



كما قالت وكالة الفضاء الأمريكية بأنه رغم أن المسافة التي سيكون فيها الكويكب قريب من الارض كبيرة إلى أنه سيحدث تصادم، يؤدي إلى نتائج كارثية هائلة.



وكان هذا الكويكب قد ظهر من قبل في 19 سبتمبر الماضي، واعتبرته ناسا من الكويكبات القريبة من الأرض.