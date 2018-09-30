طريقة عمل كوكيز الكينوا والشوكولاتة وهذه فوائده

يعتبر طريقة عمل كوكيز الكينوا والشوكولاتة ،من أفضل انواع الطرق لتحضير الكوكيز فهى مفيد جدا وبالأخص للأطفال و أغلب الأطفال يعشق تناول الكوكيز ويتردد على ألسنة الكثير من الناس الفوائد الصحية لتناول فاكهة الكينوا ،لذلكتقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كوكيز الكينوا والشوكولاتة ،وتبرز خبيرة التغذية فريال يوسف أهم فوائد تناول الكينوا .



المقادير لعمل كوكيز الكينوا والشوكولاتة:

نصف كوب زبدة ربع كوب مابل سيرب 1 و نصف كوب كينوا مطهوة كوب كاكاو ملعقة صغيرة ملح ربع كوب زيت كوب جوزهند مبشور .



طريقة عمل كوكيز الكينوا و الشوكولاتة:

* باستخدام عجان كهربائي يخلط الزبدة مع المابل سيرب ويضاف اليه الكاكاو والملح وشرائح جوز الهند والكينوا وتعجن حتى تصبح عجينة طرية

* يمكن استخدام قليل من كمية الزيت حسب الحاجة للحصول على عجينة طرية

* تشكل باستخدام ملعقة آيس كريم

* توضع في ورق كب كيك وتقدم مع رشة جوز هند شرائح



أوضحت خبيرة التغذية فريال يوسف فوائد تناول الكينوا :

يكسب الأوعية الدموية حالة من الإسترخاء، كما يعمل على تنظيم ضربات القلب.

- يخفض ضغط الدم.

- يسرع من عمليات الأيض في الجسم وبالتالي يحسن ويسرع من عملية الهضم وعلاج عسر الهضم.

- يعالج الصداع بما يحتوي عليه من الماغنيسيوم، وكذلك مادة "الريبوفلافين" التي لها القدرة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والطاقة والدماغ وخلايا العضلات لتوفير مزيد من الحماية ضد نوبات الصداع.

- يحتوي نبات الكينوا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تمنح الجسم الحماية من مرض السرطان.

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف تجعله يعالج مشكلات القولون ويحمي المرارة من تكون الحصوات، ويحسن الأداء الوظيفي للكبد بما يؤهله لتخليص الجسم من السموم بشكل أفضل.

- يبطئ من غزو الشيخوخة للجسم، لأنه يحسن من أداء أعضاء الجسم لوظائفها.