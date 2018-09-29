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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي في الصدارة وليفربول وصيفا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
ترتيب الدوري الإنجليزي .. انتهى يوم حافل بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، وفي نهايته تصدر مانشستر سيتي الترتيب العام لجدول الدوري، وجاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد صلاح وصيفا له.

ترتيب الدوري الإنجليزي .. خاض مانشستر سيتي 7 مباريات لم يهزم في أحد منها فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وقدم نتائج مبهرة خلال 7 أسابيع في بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي .. وفاز السيتنزن على هيديرسفيلد تاون بسداسية مقابل هدف، وتمكن من تسجيل 5 أهداف دون اهتزاز شباكه في مواجهة منافسه كارديف سيتي، وحصد 19 نقطة متصدرا الجدول الدوري متساويا مع ليفربول ولكن تصدر بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي .. وجاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد صلاح وصيفا للمان سيتي، ولكن بنفس عدد النقاط حيث حصد 19 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي .. جدير بالذكر أن نجمنا الدولي محمد صلاح بعيدًا عن المنافسة هذا العام على هداف الدوري الإنجليزي، حيث أنه سجل ثلاثة أهداف فقط حتى مباراة فريقه أمام تشيلسي في الجولة السابعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي .. ويأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد أداء مميز قدمه أمام منافسه ليفربول وتعادل ايجابيا 1-1 .

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