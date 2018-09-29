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أحمد موسى: سيبوا الأهلي في حاله.. وكل واحد يخليه في ناديه.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم التصويت على اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، مضيفا:" 17 ألف عضو من الجمعية العمومية للنادي الأهلي توجهوا إلى النادي منذ الصباح وأدلوا بأصواتهم لإقرار اللائحة الأساسية بنسبة موافقة على اللائحة تصل إلى 87% .

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "شكراً الأهلي وشكراً لأعضاء النادي الأهلي والجمعية العمومية المثالية، وشكرا الكابتن محمود الخطيب الخلوق المؤدب والذي يعتبر رجل دولة".

وتابع: "سيبوا النادي الأهلي في حاله وكل واحد يخليه في ناديه، لأن النادي الأهلي ماشي في طريق محدد لا يريد أن يحيد عنه". 

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