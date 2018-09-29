شاهد .. عروس تطلق النار من مسدس يوم زفافها

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير لعروس تطلق النار من مسدس يوم زفافها هي وسيدات اسرتها.



ويوضح الفيديو المتداول، عروس ترتدي فستانها الابيض وتحمل مسدسًا تطلق عددة طلقات نارية وهي بجوار عريسها، فيما اقدم عدد من السيدات على حمل المسدسات وإطلاق النار مع العروس للاحتفال في يوم زفافها.



ولم يوضح رواد التواصل الاجتماعي ما اذا كان الفيديو تم تصويرة بتركيا أو بإقليم كردستان



وسخر الرواد من الفديو المتداول، معلقين " محدش ينفع يزعل العروسة وأهلها بعد ضرب النار ده كله".



