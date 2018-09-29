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أستاذ علوم سياسية: المواطن المصري يشعر بالتحسن الاقتصادي الفترة المقبلة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:28 م
الدكتور طارق فهمي،
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية
حسام الحارتي
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة شرحت للمجتمع الدولي ما حدث في الدولة المصرية خلال عام كامل وما قام به من إنجازات حتى الآن.

وأضاف "فهمي"، في تصريحات هاتفية، لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور" أن المواطن المصري يشعر بتحسن الوضع الاقتصادي خلال 10 أشهر، خصوصا في ظل زيادة القيمة الشرائية للجنيه المصري.

واضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى توضيحه بأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، مؤكدا ان فكرة انشاء دولة متعددة الجنسيات كانت مرفوضة من قبل مصر.
وعلق أستاذ العلوم السياسية علي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا "رسالة مهمة لحثهم على الدخول فى مفاوضات من أجل إنهاء القضية الفلسطينية " .

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