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أخبار البلد

نقيب الصحفيين وعبد الله السناوي يشاركان عزاء المفكر جلال أمين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدي
وصل منذ قليل، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، وحمدين صباحي، والدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، والدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، وخالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، لتأدية واجب العزاء، في وفاة المفكر والكاتب جلال أمين، المقام حاليا بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقي العزاء عدد من الاسرة والاصدقاء.

يذكر أن المفكر الراحل جلال أمين، وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ83 عاما، ودفن بمدافن العائلة دون جنازة.

وجلال أمين صدر له العديد من المؤلفات، ومنها كتاب "وصف مصر في نهاية القرن العشرين" في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، و"عولمة القهر" و"ماذا حدث للمصريين؟" من أشهر كتبه والذي يشرح التغير الاجتماعى والثقافى في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.

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