الإسكان: تنفيذ مبان خدمية بالعاشر من رمضان

قال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن هناك عددا كبيرا من المبانى الخدمية، تم وجار تنفيذها بالمدينة.





وأضاف الرفاعى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 27 مدرسة، وطرح 8 مدارس أخرى، والانتهاء من تنفيذ 3 مراكز طبية وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 11 مركزًا طبيًا، وطرح 5 مراكز طبية أخرى، والانتهاء من تنفيذ 6 حضانات وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 13 حضانة، وطرح 5 حضانات أخرى، كما تم أيضا الانتهاء من تنفيذ 15 سوقًا تجارية وتشغيلها.





وتابع: جارٍ إنشاء 18 سوقا تجارية، وطرح 9 أسواق تجارية أخرى، والانتهاء من تنفيذ مركزى شباب وتشغيلهما، ونادٍ رياضي بمساحة 18 فدانًا بالمحور الغربي، وجارٍ تنفيذ نادٍ رياضي بمساحة 18 فدانًا بالمحور الشرقي، وطرح 5 مراكز شباب، ودارى مناسبات بالمدينة.



