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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ مبان خدمية بالعاشر من رمضان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن هناك عددا كبيرا من المبانى الخدمية، تم وجار تنفيذها بالمدينة.

وأضاف الرفاعى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 27 مدرسة، وطرح 8 مدارس أخرى، والانتهاء من تنفيذ 3 مراكز طبية وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 11 مركزًا طبيًا، وطرح 5 مراكز طبية أخرى، والانتهاء من تنفيذ 6 حضانات وتشغيلها، وجارٍ إنشاء 13 حضانة، وطرح 5 حضانات أخرى، كما تم أيضا الانتهاء من تنفيذ 15 سوقًا تجارية وتشغيلها.

وتابع: جارٍ إنشاء 18 سوقا تجارية، وطرح 9 أسواق تجارية أخرى، والانتهاء من تنفيذ مركزى شباب وتشغيلهما، ونادٍ رياضي بمساحة 18 فدانًا بالمحور الغربي، وجارٍ تنفيذ نادٍ رياضي بمساحة 18 فدانًا بالمحور الشرقي، وطرح 5 مراكز شباب، ودارى مناسبات بالمدينة.

واختتم الرفاعي حديثه قائلًا: جارٍ تنفيذ محطة أتوبيس إقليمية بوسط المدينة، وإدارة عامة للمرور ومحطة فحص فني، وقسم شرطة ثالث بالمدينة لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمرحلتين الثالثة والرابعة، ومبنى الشهر العقاري، وجارٍ طرح تنفيذ قسم رابع لخدمة المناطق الصناعية الثقيلة، و7 نقاط إسعاف جديدة.

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