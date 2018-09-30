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اقتصاد

مصرفي: إيقاف استيراد الغاز يؤكد ثقة الشركات الأجنبية في اقتصادنا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:28 ص
عبد العال
عبد العال
محمد يحيي
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن اعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، إيقاف استيراد الغاز المسال من الخارج يعني، أن خطط الاكتشافات، فى مناطق الإمتياز التى تخصص للشركات الاستثمارية فى حقول الغاز والنفط، تسير بنجاح وفقًا لم هو مخطط لها، سواء فى جانب الاستكشاف او الاستخراج، وعلى رأسها حقل ظُهر والذى يقدر حجم إحتياطى الغاز به 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. 

وأضاف "عبد العال" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشركات البترولية الضخمة متعددة الجنسيات، مثل إينى الإيطالية وبى بى البريطانية، وإكسون موبيل العالمية، ومبادلة الإماراتية، وأباتشى الأمريكية وغيرها، تثق فى المستقبل الاقتصادى المصرى.

وأكد أن تلك الشركات أيقنت تمامًا أنه لا يوجد أى تأخير مقلق أو مؤثر فى مستحقاتها الناتجة من استثماراتها، ومن المعروف أن البنك المركزى المصرى كان قد سدد أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية معظم المستحقات القديمة. 

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت صباح اليوم عن إيقاف الاستيراد للغاز المسال وتحقق الاكتفاء الذاتي ودخول مرحلة جديدة من التصدير للخارج.

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