صاحب مصنع ببني سويف: أتعرض للابتزاز من شريك سابق للاستيلاء على أملاكي

أرسل المواطن حسين رشدي أحد المستثمرين بمحافظة بنى سويف شكوى لـخدمة شكاوى المواطنين التي يخصصها موقع «صدى البلد»الإخباري للقراء، والتى ناشد فيها رئيس هيئة التنمية الصناعية لوقف التهديدات التي يتعرض لها للاستيلاء على مصنعه الخاص بتشكيل المعادن بمركز الواسطى ببني سويف.



وقال في رسالته التي بعث بها لـ صدى البلد: «قدمت العديد من الشكاوى ومنها شكوى لهيئة التنمية الصناعية تحمل رقم 3533 لعام 2018 انني اتلقى تهديدات من احد الشركاء السابقين لابتزازي والاستيلاء على مصنعي، على الرغم من استلام حقه كاملا بموجب شرط اتفاق بسرايا مركز الواسطى فى مارس الماضى».



واوضح في شكواه: «المشكو فى حقه تحالف مع أحد أعيان قرى مركز الواسطى لتزوير أوراق تفيد عدم امتلاكي للمصنع وزوروا ايضًا عقودا بناء على توكيل قد تم الغاؤه باسم المحاسب السابق لهم».



وناشد رئيس هيئة التنمية الصناعية بضرورة التدخل والحكم في تلك المشكلة للحفاظ على سير العمل داخل المصنع، والفصل في تلك النزاعات.



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .