خبراء ومستثمرون: توسيع دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي أهم الأولويات لتوفير فرص العمل

اتحاد المستثمرين: المشروعات الصغيرة أداة دولة لخفض البطالة

ماجدة شلبي: دعم المشروعات الصغيرة يدعم موارد الدولة





أكد خبراء الاقتصاد أنه بإعلان وزارة التخطيط عن تخصيص 90 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد خطة مهمة لتوفير المزيد من فرص العمل والقضاء علي البطالة لتحقيق التنمية المستدامة.وطالبت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحكومة بتوسيع دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها إحدى آليات توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي.قالت " شلبي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن إدراج تلك المشروعات في المنظومة الرسمية من شأنه العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.فيما أكد على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن الدولة حريصة على تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة عبر أجهزتها المختلفة ساهمت فى نمو القطاع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.وقال "حمزة"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من الاقتصاد المصرى، وتعد أحد أدوات الدولة لخفض معدلات البطالة حيث تستوعب أعداد كبيرة من العمالة، منوها بأن مبادرة البنك المركزى التى أطلقها لدعم وتمويل هذا القطاع كان لها أثر فعال فى زيادة التمويلات الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أنه رغم ارتفاع نسبة التمويلات لاقامة توسعات بالمشروعات القائمة بالفعل إلا أن هناك تعقيدات كبيرة يواجهها المستثمرين الجدد مع الجهاز المصرفى حيث تفرض شروط عديدة للحصول على تمويل للبدء فى مشروعاتهم لذا نطالب البنك المركزى بمزيد من التسهيلات لأصحاب المشروعات الجديدة.وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أكدت أن مجابهة قضية التشغيل تستلزم التحرك الفاعل نحو استهداف التشغيل بحيث يكون التشغيل مصدرًا أساسيًا لنمو الناتج، فقد أظهرت التجارب الدولية أن النمو الفعال هو النمو الذي يقترن بارتفاع نسب التشغيل، مضيفة أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني تفيد أن كل نقطة مئوية إضافية من النمو الاقتصادي تعني توليد نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة في المتوسط، وبذلك يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.أضافت الوزيرة أنه إدراكًا لأهمية هذا الأمر فقد أولت خطة التنمية عناية كبيرة بتوطيد العلاقة بين النمو والتشغيل، مؤكدة أن استراتيجية الخطة في تحقيق مستويات عالية من التشغيل تستند إلى عدد من الركائز هي إيجاد بيئة مواتية لحفز الإنتاج والنمو والتشغيل، إفساح المجال أمام القطاع الخاص كي يأخذ دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، تفعيل خطة العمل القومية لتشغيل الشباب، وتنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وربط سياسات التعليم والتعّلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلي تكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة.وقالت الوزيرة إن الدولة تولي قضية مكافحة البطالة أولوية خاصة، وقد اتخذت في هذا الخصوص مجموعة من الإجراءات من أهمها تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصغر لخفض نسبة البطالة بين الشباب، من خلال مبادرات البنك المركزي لتوفير التسهيلات الائتمانية وتخصيص إدارات خاصة بكل مصرف للتعامل المباشر مع أصحاب هذه المشروعات، فضلا عن تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وفي السياق ذاته أشارت الوزيرة إلي تزايد قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ من نحو 2.53 مليار جنيه متوسط سنوي للفترة (2012 –2014) إلى نحو 5.75 مليار جنيه في الفترة (2015- 2016) بمعدل نمو بلغ 127٪ وبإجمالي تمويل بلغ 15.2 مليار جنيه خلال الفترة (2015- سبتمبر 2017)، ومن المستهدف زيادة قيمة هذا التمويل بشكل تدريجي لتصل عام 2030 حوالي 9.3 مليار جنيه.وأوضحت د. هالة السعيد أنه تأتي من ضمن مبادرات تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصِغَر لخفض نسبة البطالة تنفيذ المشروع القومى لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال "مشروعك"، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك بإتاحة قروض في حدود 4.11 مليار جنيه نتج عنها توفير 89.4 ألف فرصة عمل، كذلك التوسع في برامج تمكين المرأة والأسرة المنتجة، من خلال مراكز إعداد الأسرة المُنتجة في مختلف محافظات الجمهورية.كما أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تبنت كذلك عدد من السياسات التي تستهدف تدعيم محاور التشغيل منها إعداد الخرائط الاستثمارية لمختلف الوزارات والمحافظات موضحًا بها النشاطات الاقتصادية المقترحة وفرص العمل المقدر توفيرها، مع توفير حوافز تشجيعية في إطار قانون الاستثمار الجديد وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة بمحافظات الوجه القبلي، والتوسّع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار وللتشغيل مثل مخطط تنمية سيناء ومنطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية ومشروع تنمية مثلث العلمين – مطروح – السلوم وغيرها من المشاريع القومية.وأضافت الوزيرة أنه يتم كذلك التوسّع في إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما، بالإضافة إلي العمل علي تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، مع دعم برامج التشغيل في المحافظات، والتوسّع في المشروعات المولدة لفرص عمل لائقة للمرأة في مختلف المجالات، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، فضلا عن تدعيم الآليات المعنية بنشر ثقافة العمل الحر، مثل دور ريادة الأعمال في الترويج على مستوى الجامعات وهو الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط متمثلة في مشروع رواد 2030.