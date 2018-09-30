المصارف العربية: البنوك المصرية أثبتت صلابتها خلال الفترة الماضية

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي المصري أثبت مدى صلابته ومرونته في مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية على مدى السنوات الماضية، وخصوصا بعد تصنيف وكالة موديز برفع توقعاتها لدرجات مستقرة مع تعافي النمو الإقتصادي والتغلب على نقص الدولار.



وأوضح " فتوح" في تصريحات له عبر تقرير مؤشرات النصف الأول من العام الميلادي الجاري الصادرة عن الاتحاد، أن المؤسسة توقعت أن يبقى أداء القروض مرنًا على نطاق واسع، وأن تستقيد البنوك من قاعدة ودائع مستقرة.



كما أكدت وكالة موديز أن البنوك المصرية يتم تمويلها من خلال ودائع محلية مستقرة ومنخفضة التكلفة، خاصة من الأسر، وعبر المزيد من الخدمات المصرفية، ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في التحويلات إلى زيادة التحسن في الودائع.



وذكر " فتوح" أن موديز توقعت تحسن رأسمال البنوك خلال العامين المقبلين مع احتفاظها بأرباحها لتكون المحرّك الرئيسي للنمو الإقتصادي الذي سيدعم النشاط المصرفي في مصر خلال الفترة المقبلة هو إرتفاع الإستثمار الأجنبي والإستهلاك المحلي والإنتعاش في قطاع السياحة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.2% عام 2018 و5.5% عام 2019 ، مقارنة بـ 2.9% عام 2014.



وأوضح أنه بعد فترة من اعتماد سياسة رفع اسعار الفوائد على الجنيه، بدأ البنك المركزي المصري في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية منذ منتصف شهر فبراير 2018 حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 17.75% و18.75% على التوالي، ومن ثم إلى 16.75% و17.75% في مارس.



وتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إنتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تراجعت في الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه واستفادة البنوك من زيادة معدلات الإقراض في الفترة المقبلة مع خفض الفائدة، فضلًا عن إستفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجابًا على أرباحها. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الموجة التضخمية المتوقعة من تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

